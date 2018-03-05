Госдеп намерен оказывать максимальное давление на КНДР

ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. США продолжат оказывать максимальное давление на КНДР с целью денуклеаризации Пхеньяна, которая должна проводиться одновременно с налаживанием межкорейского диалога, заявили РИА Новости в госдепартаменте.

Давление на Пхеньян

Ранее южнокорейский депутат Чон Дон Ен сообщил, что делегация Южной Кореи встретилась с лидером КНДР Ким Чен Ыном и обсудила вопросы организации межкорейского саммита и перспективы переговоров КНДР и США для денуклеаризации Корейского полуострова.

Комментируя состоявшуюся встречу, представитель госдепартамента Катина Адамс отметила, что США находятся в постоянном диалоге с Южной Кореей по поводу "единого ответа Северной Корее, включая необходимость сохранения максимального давления для достижения денуклеаризации Корейского полуострова".

"США и Республика Корея будут работать вместе в рамках кампании максимального давления, чтобы гарантировать, что прогресс по линии Север-Юг сопровождался прогрессом в направлении денуклеаризации", — сказал она.

"Мы не собираемся повторять ошибки предыдущих администраций. Мы готовы привлечь Северную Корею (к переговорам), чтобы подчеркнуть нашу позицию, что полная и поддающаяся проверке денуклеаризация Корейского полуострова не подлежит обсуждению", — добавила представитель ведомства.

Ситуация на Корейском полуострове

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание, ссылаясь на угрозу со стороны США. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Однако усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.

После этого лидер КНДР в предновогоднем обращении выступил с инициативой налаживания отношений с Южной Кореей. Спустя некоторое время делегации двух стран провели ряд встреч, а северокорейские спортсмены приняли участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

США на это время отложили проведение совместных с Южной Кореей военных учений на Корейском полуострове, однако продолжают настаивать на безусловном отказе КНДР от ядерной и ракетной программ. В субботу президент США Дональд Трамп сообщил, что именно такую позицию он донес до представителей Северной Кореи на днях, когда они "позвонили с просьбой начать переговоры".