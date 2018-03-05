Госдеп намерен оказывать максимальное давление на КНДР

ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. США продолжат оказывать максимальное давление на КНДР с целью денуклеаризации Пхеньяна, которая должна проводиться одновременно с налаживанием межкорейского диалога, заявили РИА Новости в госдепартаменте.
Давление на Пхеньян
Комментируя состоявшуюся встречу, представитель госдепартамента Катина Адамс отметила, что США находятся в постоянном диалоге с Южной Кореей по поводу "единого ответа Северной Корее, включая необходимость сохранения максимального давления для достижения денуклеаризации Корейского полуострова".
"Мы не собираемся повторять ошибки предыдущих администраций. Мы готовы привлечь Северную Корею (к переговорам), чтобы подчеркнуть нашу позицию, что полная и поддающаяся проверке денуклеаризация Корейского полуострова не подлежит обсуждению", — добавила представитель ведомства.
Ситуация на Корейском полуострове
После этого лидер КНДР в предновогоднем обращении выступил с инициативой налаживания отношений с Южной Кореей. Спустя некоторое время делегации двух стран провели ряд встреч, а северокорейские спортсмены приняли участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
США на это время отложили проведение совместных с Южной Кореей военных учений на Корейском полуострове, однако продолжают настаивать на безусловном отказе КНДР от ядерной и ракетной программ. В субботу президент США Дональд Трамп сообщил, что именно такую позицию он донес до представителей Северной Кореи на днях, когда они "позвонили с просьбой начать переговоры".