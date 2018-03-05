В посольство России не обращались в связи с инцидентом в Солсбери

ЛОНДОН, 5 мар – РИА Новости, Денис Ворошилов. Представители или родственники пострадавшего при отравлении в Солсбери мужчины, которого британские СМИ называют россиянином, не обращались в посольство РФ в Лондоне, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.

Британские СМИ утверждают, что пострадавший мужчина — 66-летний россиянин, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

"Ни родственники, ни законные представители указанного лица, ни представители британских властей к нам по этому поводу не обращались", — сказал представитель посольства.

Ранее в полиции английского графства Уилтшир РИА Новости заявили, что не раскрывает личности пострадавших в результате отравления неизвестным веществом в Солсбери.

Полковник запаса ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ Скрипаль в 2006 году был приговорен Московский окружным военным судом к 13 годам лишения свободы. Скрипаль во время прохождения службы в Вооруженных силах РФ с середины 90-х годов был завербован британской разведкой, которой передавал сведения, составляющие государственную тайну.

Скрипаль оказался в Великобритании после того, как был помилован президентом РФ и обменен вместе с тремя другими россиянами, включая также осужденного за шпионаж ученого Игоря Сутягина, на 10 человек, задержанных в США.