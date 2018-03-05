В Британии экс-полковника ГРУ госпитализировали с отравлением, пишут СМИ

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В больницу Солсбери с подозрением на отравление доставили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, ранее осужденного в Москве за госизмену, сообщает издание The Scottish Sun.

Скрипалю и молодой женщине, которая была вместе с ним, стало плохо на лавочке возле торгового центра. Они оба потеряли сознание. После этого участок, откуда их доставили, был блокирован, туда направили команду специалистов, которые занялись обеззараживанием зоны. Им удалось обнаружить неизвестный предмет, который они забрали, спрятав в защитную упаковку. Вещество, которое вызвало отравление, до сих пор не установлено.

В местной полиции подтвердили факт произошедшего, но отказались удостоверить личности госпитализированных. "Мы не называем имена пострадавших", — заявила РИА Новости представитель полиции графства Уилтшир.

В правоохранительных органах отметили, что, поскольку расследование находится на ранней стадии, говорить о том, было ли это преступлением, пока нельзя.

В 2006 году Московский окружной военный суд приговорил полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля к 13 годам лишения свободы. Во время прохождения службы в Вооруженных силах России с середины 1990-х годов его завербовала британская разведка, и он передавал ей сведения, составляющие государственную тайну.

Скрипаль оказался в Великобритании после того, как был помилован президентом и вместе с двумя осужденными за шпионаж обменян на 10 человек, задержанных в США.