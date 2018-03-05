Торговые барьеры других стран для США "хуже террористов", заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что создаваемые другими странами торговые барьеры для США "хуже террористов" и не намерен отказываться от обещания ввести пошлины на сталь и алюминий.

"Люди должны понимать, что наша страна обворовывалась в торговле практически каждой другой страной в мире, друзьями и врагами, всеми. Китай, Россия и люди, которых мы считаем прекрасными, Европейским Союзом! С ними нельзя вести дела, у них торговые барьеры хуже, чем террористы, которые у них, конечно, но торговые барьеры гораздо хуже террористов", — сказал Трамп журналистам президентского пула перед началом переговоров с Нетаньяху.

По оценке Трампа, США "за последние несколько лет теряли на 800 миллиардов долларов ежегодно". "Этого больше не будет происходить!", — пообещал американский лидер. "Позор, как это допустили предыдущие президенты?", — задался риторическим вопросом президент США, добавив, что не считает, что введением тарифов развяжет "торговую войну".

Ранее на прошлой неделе Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий — в размере 10%. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение длительного периода времени. Белый дом отказался пояснить обещание президента, заявив лишь, что детали будут обнародованы на этой неделе. Заявление Трампа вызвало шквал критики и опасений со стороны Евросоюза, Канады, КНР и внутри США. Обеспокоенность в связи с планами по введению пошлин выразил спикер палаты представителей США Пол Райан.

Ряд политиков и экспертов в США и других странах уже выразили опасения, что вероятные контрмеры торговых партнеров США могут привести к торговой войне. Кроме того, Международный валютный фонд и другие эксперты заявили, что ввозные пошлины могут повредить экономике США, поскольку ряд отраслей зависит от поставок дешевой стали и алюминия, и убытки этих отраслей могут превысить выгоду от восстановления местной металлургии.