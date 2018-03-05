В Стамбуле четырех россиян заподозрили в провозе запрещенных веществ

АНКАРА, 5 мар — РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкие полицейские задержали четырех россиян по подозрению в провозе запрещенных веществ, двое из них остаются под стражей, заявил РИА Новости пресс-cекретарь генконсульства России в Стамбуле Сергей Лосев.

"В 14.00 правоохранительные органы Стамбула задержали четырех россиян, летевших транзитом через местный аэропорт, по подозрению в провозе запрещенных веществ. Двое из них освобождены, двое остаются под стражей", — сказал дипломат.

Он отметил, что генконсульство уже получило обращения от граждан и находится с ними в постоянном контакте.

По информации НСН, среди задержанных оказались двое молодых людей из Волгодонска и семейная пара из Ростова-на-Дону. Их остановили в одном из торговых центров Стамбула под предлогом проверки документов, после чего отвели в полицейский участок. Отмечается, что сотрудники полиции не объяснили причины задержания.

Также сообщается, что россияне ожидали рейса в Бангкок, но из-за действий турецких правоохранителей опоздали на него.