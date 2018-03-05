Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг назначен спецпосланником ООН по климату

ООН, 5 мар — РИА Новости. Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг стал спецпосланником генерального секретаря ООН по климату, сообщила в понедельник пресс-служба ООН.

"Майкл Блумберг будет оказывать поддержку стратегии и работе генерального секретаря по саммиту по климату, который пройдет в ООН в 2019 году", — говорится в заявлении.

На этом посту Блумберг будет "способствовать быстрому выполнению Парижского соглашения по климату в контексте устойчивого развития".

Блумберг служил мэром крупнейшего города США с 2002 по 2013 годы. В январе 2014 года он был назначен Пан Ги Муном спецпосланником ООН по вопросам городов и изменениям климата.

Блумберг был одним из тех, кто осудил решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату.