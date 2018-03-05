Киев ждет от НАТО подтверждения евроатлантических перспектив Украины

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. Межпарламентский совет Украина-НАТО призвал лидеров государств-членов Североатлантического альянса, которые должны собраться на очередном саммите в Брюсселе в июле, подтвердить евроатлантические перспективы Украины, сообщила в понедельник пресс-служба Верховной рады.

Заседание межпарламентского совета проходит в Одессе 5-6 марта, на заседании было обнародовано заявление сопредседателей совета.

"Сопредседатели межпарламентского совета призвали лидеров государств-членов НАТО, которые должны собраться на очередном саммите в Брюсселе в июле этого года, подтвердить евроатлантические перспективы Украины и предоставить ей всестороннюю помощь, необходимую для институционального сближения с организацией", — сообщила о сути заявления пресс-служба Рады.

Межпарламентский совет Украина-НАТО был образован в 2003 году как двусторонний мониторинговый орган Верховной рады Украины и Парламентской ассамблеи НАТО, в состав которого входят народные депутаты Украины и члены ПА НАТО. Основная задача Межпарламентского совета на современном этапе – содействие в достижении Украиной соответствия критериям членства в Организации Североатлантического договора.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.