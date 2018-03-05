Киев ждет от НАТО подтверждения евроатлантических перспектив Украины

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. Межпарламентский совет Украина-НАТО призвал лидеров государств-членов Североатлантического альянса, которые должны собраться на очередном саммите в Брюсселе в июле, подтвердить евроатлантические перспективы Украины, сообщила в понедельник пресс-служба Верховной рады.
Заседание межпарламентского совета проходит в Одессе 5-6 марта, на заседании было обнародовано заявление сопредседателей совета.
"Сопредседатели межпарламентского совета призвали лидеров государств-членов НАТО, которые должны собраться на очередном саммите в Брюсселе в июле этого года, подтвердить евроатлантические перспективы Украины и предоставить ей всестороннюю помощь, необходимую для институционального сближения с организацией", — сообщила о сути заявления пресс-служба Рады.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.