Порошенко призвал усилить санкции против России

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко во время переговоров с министром обороны Швеции Петером Хультквистом призвал усилить санкции против России. Об этом сообщает korrespondent.net.

Переговоры Порошенко с Хультквистом состоялись сегодня в Киеве.

"Подтвердив приверженность Украины мирному процессу, Петр Порошенко отметил необходимость "принуждения" России к миру, прежде всего через усиление оборонного потенциала Украины, увеличение санкционного и дипломатического давления на Москву", — сообщили в администрации президента Украины после завершения встречи.

Помимо этого, стороны обсудили вопрос миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

Санкции Запада

Западные государства, обвинив Россию в незаконном присоединении Крыма и вмешательстве в конфликт на востоке Украины, ввели против Москвы ряд санкций, которые затрагивают отдельных граждан, предприятия, сектора промышленности.

После введения ограничений Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Москва не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости их отмены.

Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Москва также подчеркивает, что не входит в число сторон украинского конфликта.

