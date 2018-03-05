Лавров проводит переговоры с президентом Намибии

ВИНДХУК (Намибия), 5 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с президентом Намибии Хаге Гейнгобом.

Встреча проходит в столице Намибии за закрытыми дверями. Как сообщали в МИД РФ на переговорах будет затронут широкий спектр вопросов двусторонних отношений, международная и региональная проблематика.

Ранее в Виндхуке у Лаврова состоялись консультации с заместителем премьер-министра, главой МИД Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтвой.

В понедельник Лавров начал пятидневное турне по странам Африки, в том числе уже провёл переговоры в Анголе. На этой неделе Лавров также совершит рабочие визиты в Мозамбик, Зимбабве, Эфиопию.