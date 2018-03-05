Ренци подтвердил, что уйдет в отставку с поста главы Демпартии Италии

РИМ, 5 мар — РИА Новости. Секретарь левоцентристской Демократической партии (ДП), экс-премьер Италии Маттео Ренци подтвердил, что решил уйти в отставку с поста главы партии после поражения на парламентских выборах.

Сообщения об уходе Ренци с поста руководителя правившей до вчерашнего дня партии появились в понедельник. Пресс-секретарь Ренци в ответ на это написал в своем Twitter "Мы не располагаем такой информацией".

"Мне кажется мы все поняли, что речь идет о чистом поражении, Демократической партии необходима новая страница. Очевидно, что после этого я должен покинуть руководство партией, я уже обратился к президенту ДП Маттео Орфини с тем, чтобы он созвал национальную ассамблею для выборов нового секретаря",- сказал Ренци.

По его словам, новый лидер Демпартии будет избран на основе праймериз по завершении процесса формирования парламента.

Сам Ренци намерен сосредоточиться на работе сенатором, которым он был избран на участке в родной Флоренции.

Левоцентристская коалиция незадолго до завершения подсчета бюллетеней получает около 23%, ведущая в ней Демократическая партия набирает 19% голосов.

МВД Италии после обработки почти 100% бюллетеней по выборам в нижнюю палату парламента — палату депутатов — сообщило, что правоцентристская коалиция лидирует, набирая 37% голосов. В рамках нее "Лига" на 4% опережает союзников по блоку из "Вперед, Италия" (17,9% и 13,8% голосов соответственно). Рост популярности "Лиги" по сравнению с предыдущими парламентскими выборами 2013 года составил почти 13%.

Антисистемное "Движение 5 звезд" на выборах в палату депутатов лидирует как отдельная политическая сила, набирая 32,2%. По итогам выборов 2013 года результат "Д5З" составлял 25,5%.