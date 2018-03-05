Трамп не исключил, что приедет на открытие посольства США в Иерусалиме

Президент США Дональд Трамп с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, США. 5 марта 2018

Президент США Дональд Трамп с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, США. 5 марта 2018

ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что лично поедет на открытие посольства США в Иерусалиме.

"Могу, могу. Посмотрим. Мы хотим построить это (здание посольства) очень быстро", — заявил Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, о чем ранее распорядился Трамп, ожидается 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.

Говоря о стоимости строительства, Трамп отметил, что оно не будет дорогим.

"На прошлой неделе ко мне на стол положили счет на миллиард долларов. Я сказал: "Миллиард? За что? Мы не будем тратить миллиард, мы потратим 250 миллионов. Оно (здание) будет временное, но очень красивое", — сказал президент.

По информации РИА Новости, ожидается, что переезд пока будет носить символический характер смены вывески у одного из зданий американского генконсульства с размещением там посла и небольшой группы сотрудников.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, с которым до конца прошлого года были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций.

Еще один документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.