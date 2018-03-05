Посол США обсудил с Рябковым Сирию и тему российского "вмешательства"

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман обсудил в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым Сирию, вопросы контроля над вооружениями, а также тему "вмешательства" РФ во внутренние дела США, заявила РИА Новости глава пресс-службы американской дипмиссии Мария Олсон.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Рябков и Хантсман обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений.

"Посол США в РФ Джон Хантсман действительно встречался с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Они обсудили отношения США и России, Сирию, вопросы контроля над вооружениями, а также вопрос вмешательства России во внутренние дела Соединенных Штатов", — сказала Олсон.

В понедельник Рябков заявил, что Москва продолжит объяснять Вашингтону, почему оценки США по ситуации в сирийской Восточной Гуте не соответствуют действительности.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными". Трамп также отрицает вменяемый его кампании "сговор с Москвой" и неоднократно указывал на то, что так называемое "российское вмешательство" началось во время президентства Обамы.