"Ще не вмерла": появилось видео кутежа советника Порошенко в Куршевеле

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В интернете появился ролик, на котором видно, как украинский олигарх и советник президента Петра Порошенко Юрий Косюк отдыхает в ресторане La Mangeoire в Куршевеле во Франции.

Видео опубликовано в группе "Евромайдан" в Facebook. На нем показано, как официанты под гимн Украины выносят более 50 бутылок шампанского Dom Pérignon стоимостью около 1,2 тысячи евро каждая. Ролик сопровождается комментарием "Покорили Куршевель, покорим и Сейшелы!".

В пресс-службе агрохолдинга "Мироновский хлебопородукт", главой которого является Косюк, подтвердили, что он присутствовал на вечеринке, но не являлся ее организатором, сообщает украинское издание "Вести". Отмечается, что в ресторане отмечал день рождения друг бизнесмена.

Юрий Косюк считается одним из богатейших людей на Украине и владельцем компании "Наша Ряба", которая преимущественно занимается производством курятины.