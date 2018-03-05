Путин и премьер Болгарии обсудили перспективные направления сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обменялись поздравлениями по случаю 140-летия освобождения Болгарии в результате русско-турецкой войны 1877-1878 годов и обсудили перспективные направления сотрудничества, в том числе в энергетической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры также подчеркнули, что это историческое событие имеет особое значение для укрепления дружбы, взаимного уважения и духовной близости народов двух стран.

"Обсуждены перспективные направления российско-болгарского сотрудничества, в том числе в энергетической сфере. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", — говорится в сообщении.