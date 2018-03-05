Посольство США отвергло обвинения во вмешательстве в российские дела

Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве

Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Обвинения со стороны российских властей и сенаторов о вмешательстве США в дела РФ безосновательны и неконструктивны, заявила РИА Новости глава пресс-службы посольства США в Москве Мария Олсон.

"Обвинения со стороны российских властей и сенаторов безосновательны и неконструктивны", — сказала она, комментируя прозвучавшие в понедельник заявления в ходе заседания временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"Президент США Дональд Трамп, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и посол США в РФ Джон Хантсман ясно заявляли, что не в интересах ни одной из сторон ухудшать ситуацию в американо-российских отношениях, и мы стремимся искать пути для взаимодействия в сферах, которые отвечают нашим национальным интересам", — отметила Олсон.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что МИД России фиксирует попытки вмешательства США в предвыборные процессы в стране. А глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что на Западе созданы целые "фабрики фейков", направленные против России.