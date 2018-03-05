Саудовский телехолдинг ввел запрет на показ турецких сериалов, пишут СМИ

ДОХА, 5 мар — РИА Новости. Ведущий телехолдинг Саудовской Аравии МВС объявил о запрете на показ популярных на арабских телеканалах турецких сериалов, сообщил саудовской электронной газете "Сабк" представитель МВС Мазен Хайек.

"Полный запрет на показ турецких сериалов вступил в силу 2 марта. Он касается всех производимых Турцией сериалов и непосредственно затронет шесть турецких мыльных опер, которые показывались МВС", — отметил Хайек, слова которого приводит газета.

Он предположил, что запрет на демонстрацию турецких сериалов, любимых арабской аудиторией, связан с желанием "поддержать производителей сериалов из арабских стран, чтобы они снимались на том же высоком уровне, что и турецкие".

Стремительно завоевавшие популярность в арабском мире десять лет назад турецкие мыльные оперы оттеснили с первых позиций некогда популярные у арабских зрителей египетские сериалы. Однако позднее за любовь арабской телеаудитории с ними стали бороться сирийские и ливанские сериалы, страны Персидского залива несколько лет назад тоже начали активно снимать мыльные оперы.