В центре Донецка при взрыве автомобиля погиб человек

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (54)

Последствия взрыва автомобиля в центре Донецка на улице Артема. 5 марта 2018

Последствия взрыва автомобиля в центре Донецка на улице Артема. 5 марта 2018

ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. В центре Донецка прогремел взрыв, погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах самопровозглашенной ДНР.

Как передает корреспондент, на улице Артема в центре города стоит сильно поврежденный Daewoo Matiz. На месте происшествия работают сотрудники полиции и эксперты. Движение на этом участке дороги перекрыто.

В автомобиле выбиты стекла и повреждена дверь со стороны водителя. Возле транспортного средства находится тело погибшего. По информации источника, пострадал еще один человек. Он госпитализирован.

Причина взрыва пока не установлена.

Схожий инцидент произошел в столице ДНР 3 марта. Тогда автомобиль взорвался во дворе многоэтажного дома в Ворошиловском районе. Пострадал один человек, значительные повреждения получили припаркованные рядом машины.