МИД Греции посоветовал Анкаре не создавать больших проблем из ничего

АФИНЫ, 5 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил, что Турция должна выполнять международное право и не создавать серьезные проблемы из рутинных процессов.

Так Котзиас прокомментировал суд в Турции над двумя греческими военным, случайно зашедшими во время патрулирования в непогоду на турецкую территорию.

"Турция должна применять положения международного права и обычаи международного права, и не превращать ежедневный процесс в серьезную политическую и правовую проблему", — заявил Котзиас журналистам после переговоров с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом в Афинах.

Греческий военный патруль 1 марта в районе Эврос из-за плохой погоды по ошибке зашел на территорию Турцию и был задержан турецкими военными. Как сообщили РИА Новости в министерстве национальной обороны Греции, в Афинах ожидали, что турки в течение суток выдадут задержанных.

Однако в Турции греческих военных обвинили в незаконном проникновении на военную территорию, им грозит обвинение в шпионаже. Суд в турецком городе Эдирне в понедельник постановил оставить их под стражей до рассмотрения дела, начало процесса ожидается до конца этой недели.

Сами греческие военные пояснили, что из-за плохой погоды они потеряли ориентацию и оказались на турецкой территории. Они заявили, что не являются шпионами и не намеренно пересекли границу.