На Украине запретили еще 18 книг из России, сообщили СМИ

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну еще 18 книг из России, сообщило в понедельник интернет-издание "Укринформ".

"Госкомтелерадио пополнило перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека, еще 19 книгами", — сообщает "Укринформ".

По данным издания, под запрет попали изданные в РФ книги "Лейтенант из будущего" Юрия Валина, "Ангелы апокалипсиса" Анатолия Гончара, "Дикое поле" Александра Конторовича, "Как воюют на Донбассе" Владислава Шурыгина, "Киевская хунта" Алексея Челнокова, "Кровавый евромайдан — преступление века" Виталия Захарченко, "Крестный путь России" Николая Леонова и ряд книг Александра Тамоникова, в частности "Бандеровский схрон", "Палач из Галиции", "Бандеровский эшелон".

Также в "черный список" попала одна книга, изданная в Харькове, — "Заявка на самоубийство. Зачем Украине НАТО?" Петра Толочко, Сергея Гриневецкого, Петра Симоненко, Дмитрия Табачника и Георгия Крючкова.

Всего Госкомтелерадио, начиная с мая 2017 года, предоставило субъектам хозяйствования разрешения на ввоз более 11 тысяч наименований издательской продукции из РФ и с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.