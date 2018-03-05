Украина рассчитывает на зону свободной торговли с США, заявил Климкин

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. Украина рассчитывает на создание зоны свободной торговли с США, заявил в понедельник глава украинского МИД Павел Климкин.

"Мы уверены в чрезвычайном потенциале развития нашего торгово-экономического сотрудничества (с США – ред.). Одно из предложений, которые звучат в этом смысле, это внедрение зоны свободной торговли с США. Поскольку имеем ЗСТ с Канадой, возникает вопрос, почему не с США", — заявил Климкин на брифинге.

Соглашение о зоне свободной торговле между Украиной и Канадой вступило в силу в июле 2017 года. Это позволит предоставить украинским экспортерам беспошлинный доступ на 98% товарных позиций. Переговоры по созданию зоны свободной торговли между Украиной и Канадой вошли в активную стадию в сентябре 2014 года, а соглашение было заключено в июле 2016 года.

Соглашение о ЗСТ с Канадой, в первую очередь, предусматривает углубление экономического и торгового сотрудничества. В частности, это касается торговли промышленными и сельскохозяйственными товарами, защиты интеллектуальной собственности и вопросов государственных закупок. Экспорт некоторых товаров будет беспошлинным только в пределах установленных квот. Это касается 108 позиций, в частности, пшеницы, ячменя, яиц, говядины, свинины и другой агропродукции.

В свою очередь, Украина обязалась отменить тарифы на 72% канадских товаров, в том числе на рыбу и морепродукты, зерновые, арахис, соки и минеральную воду. На часть экспорта из Канады пошлины будут отменяться не одномоментно, а в течение 3,5 и семи лет. Сахар Киев исключил из режима свободной торговли, а на импорт мороженой свинины, субпродуктов и канадского сала установил квоты.