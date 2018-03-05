"Нафтогаз" не видит дисбаланса в решениях суда по контрактам с "Газпромом"

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. Компания "Нафтогаз Украины" не видит дисбаланса в решениях Стокгольмского арбитража по контрактам с "Газпромом" на транзит и поставки газа, заявил в понедельник коммерческий директор компании Юрий Витренко на брифинге.

"Положения нашего контракта на транзит не являются кабальными, не являются чрезмерными и неразумными. Поэтому говорить о том, что после того, как авторитетный международный трибунал, в который "Газпром" обратился, признал одно положение кабальным, а другое не признал таким, что это нарушает какой-то баланс – это неправильно", — заявил Витренко.

"Газпром" в понедельник направил "Нафтогазу Украины" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж, сообщил журналистам глава российского холдинга Алексей Миллер.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в контрактах в пользу украинской госкомпании, и поэтому он намерен расторгнуть их через Стокгольмский арбитраж.