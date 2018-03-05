На Украине за год около ста военных заподозрили в госизмене

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. Почти сто украинских военнослужащих заподозрили в государственной измене за 2017 год. Об этом заявили в Генпрокуратуре страны.

"За прошлый год было возбуждено всего по Украине 97 дел против военных по подозрению в государственной измене. Закрыто было в прошлом году восемь дел", — цитирует сообщение Генпрокуратуры агентство УНН.

В ведомстве уточнили, что из них шесть дел возбудили в Донецкой области, еще три — в Луганской.

По данным Генпрокуратуры, в 2016 году на Украине завели 134 дела по статье "государственная измена" в отношении военнослужащих, в 2015-м — 89, в 2014-м — 67 дел.

На Украине за государственную измену грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

По результатам осеннего призыва прошлого года в комиссариаты не явились около 70 процентов призывников. Отмечалось, что почти треть из них объявлены в розыск. В ноябре военный комиссар Львовской области Александр Тищенко рассказал, что в регионе от службы уклоняются 15 тысяч человек.