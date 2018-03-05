МИД ФРГ призвал стороны конфликта в Донбассе к реализации "Минска-2"

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (54)

БЕРЛИН, 5 мар — РИА Новости. МИД ФРГ призвал все стороны конфликта в Донбассе выполнить дальнейшие шаги для реализации Минских соглашений.

"Мы призываем все стороны выполнить договоренности и предпринять дальнейшие шаги для реализации минских соглашений", — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Способность сторон конфликта на востоке Украины заключить новое перемирие в МИД ФРГ назвали важным сигналом.

"Это важный сигнал, что стороны конфликта на востоке Украины смогли договориться о новом перемирие", — говорится в заявлении.

Германское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что именно в зимние месяцы люди в регионе "остро нуждаются в сокращении боевых действий и надежном режиме прекращения огня".