МИД ФРГ призвал стороны конфликта в Донбассе к реализации "Минска-2"

БЕРЛИН, 5 мар — РИА Новости. МИД ФРГ призвал все стороны конфликта в Донбассе выполнить дальнейшие шаги для реализации Минских соглашений.
Способность сторон конфликта на востоке Украины заключить новое перемирие в МИД ФРГ назвали важным сигналом.
"Это важный сигнал, что стороны конфликта на востоке Украины смогли договориться о новом перемирие", — говорится в заявлении.
Германское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что именно в зимние месяцы люди в регионе "остро нуждаются в сокращении боевых действий и надежном режиме прекращения огня".