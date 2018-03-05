Польский МИД разгромил статью Климкина об отношениях Варшавы и Киева

МОСКВА, 05 мар — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий завил "Польскому радио", что слова украинских властей о польско-украинских взаимоотношениях не соответствуют действительности

"Есть проблема, когда слова украинской стороны абсолютно не соответствуют действительности, и существует проблема отсутствия доверия к украинскому партнеру", — отметил Цихоцкий, комментируя статью Павла Климкина в газете Rzeczpospolita.

По словам Цихоцкого, эта ситуация сложилась давно. Он напомнил, как в 2015 году, во время визита президента Польши в Верховную Раду, Киев принял ряд законов о героизации Украинской повстанческой армии (УПА)*.

Он также отметил, что, прославляя "учредительный миф" о деятельности УПА*, Киев совершенно не задумывается о Волынской резне и "пролитой крови поляков".

Цихоцкий добавил, что Украина за последние полгода дважды отклоняла предложение создать комиссии для обсуждения вопросов внесения изменений в закон об Институте национальной памяти и эксгумации тел польских жертв на территории Украины. По его словам, это "саботаж" со стороны Киева.

В статье, которую прокомментировал Цихоцкий, Климкин пишет о том, что Варшава дискредитирует национально-освободительную борьбу украинцев, приравнивая ее к преступлениям против польских граждан. Он также добавил, что в истории Польши было немало примеров преступлений против украинского народа.

Несколько дней назад в Польше вступил в силу закон, который, в частности, подразумевает наказание за отрицание преступлений польских националистов во время Второй мировой войны.

* Экстремистская организация, запрещенная на территории России

