В Саудовской Аравии прошел первый марафон для женщин

ДУБАЙ, 5 мар — РИА Новости. Сотни участниц попробовали свои силы в первом марафоне для женщин в Саудовской Аравии, сообщает издание Arabian Business.
Марафон состоялся в районе Аль Ахса.
Многие бегуны были одеты в традиционные одежды.
Следующий такой марафон для женщин планируется провести в Мекке 6 апреля.
В последнее время в Саудовской Аравии, одном из самых консервативных государств мира, происходят серьезные изменения, в частности в сфере участия женщин в общественной жизни. С июня женщины в королевстве смогут водить автомобили. Они начали ходить на стадионы на спортивные матчи и посещать массовые развлекательные мероприятия, а генеральная прокуратура страны впервые стала набирать женщин в следователи.
#SaudiArabia hosts its first #marathon for women as conservative kingdom seeks to boost female sports. pic.twitter.com/gGVSCqqs3s— APN NEWS (@apnnewsindia) 4 марта 2018 г.