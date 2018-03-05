В Дубае планируют запустить сеть плавающих магазинов

ДУБАЙ, 5 мар — РИА Новости. Плавающие магазины планируют запустить в заливе Дубай-Крик, сообщает издание Gulf News.

Проект включает в себя 17 лодок-бутиков, по форме напоминающих традиционные арабские лодки – абра, отмечает издание. Сроки запуска проекта не сообщаются, однако в интернете уже появились фотографии "магазинов", стилизованных под восточные лавочки.

Вместе с тем во всех магазинах будет работать система кондиционирования, а также будут находиться кафе для посетителей, дополняется в сообщении.