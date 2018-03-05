Пес "без мотивации" вызвал дискуссию в Сети о его стиле езды в упряжи

МОСКВА, 05 мар — РИА Новости. В Facebook набирает популярность видео с псом, который вместо того, чтобы бежать вместе с хозяином-лыжником, лежит на спине. Роликом, опубликованным пользователем Свеином Эриком Ме, поделились более 90 тысяч человек за два дня. Судя по всему, он был снят в Норвегии.
"Кто-нибудь узнает этот стиль?", — написал он.
Некоторые из комментаторов предположили, что это некая форма "фристайла", другие просто порадовались забавной ситуации и вспомнили о своих питомцах. Кое-кто предположил, что у пса просто не хватает мотивации.
"Какой чудесный песик", — пишет Леннарт Петтерссон.
"Сначала ты тянешь меня, потом я тяну тебя", — пишет Дебора Джонсон.
"Да! Обе мои собаки тоже любят, когда их тянут", — пишет Тоне Сванхильд Асабе-Шиндерхог.
"Отсутствие мотивации", — пишет Щелл Арне Воле.
"Если бы мне пришлось выходить на лыжах, я бы вел себя также", — пишет Ян-Андерс Ренншэр.