Пес "без мотивации" вызвал дискуссию в Сети о его стиле езды в упряжи

МОСКВА, 05 мар — РИА Новости. В Facebook набирает популярность видео с псом, который вместо того, чтобы бежать вместе с хозяином-лыжником, лежит на спине. Роликом, опубликованным пользователем Свеином Эриком Ме, поделились более 90 тысяч человек за два дня. Судя по всему, он был снят в Норвегии.

"Кто-нибудь узнает этот стиль?", — написал он.

Некоторые из комментаторов предположили, что это некая форма "фристайла", другие просто порадовались забавной ситуации и вспомнили о своих питомцах. Кое-кто предположил, что у пса просто не хватает мотивации.

"Какой чудесный песик", — пишет Леннарт Петтерссон.

"Это как раз то, что называется "ездовой собакой", — пишет Бьерн Хвидстен Йенсен.

"Сначала ты тянешь меня, потом я тяну тебя", — пишет Дебора Джонсон.

"Да! Обе мои собаки тоже любят, когда их тянут", — пишет Тоне Сванхильд Асабе-Шиндерхог.

"Отсутствие мотивации", — пишет Щелл Арне Воле.

"Если бы мне пришлось выходить на лыжах, я бы вел себя также", — пишет Ян-Андерс Ренншэр.