В Германии рассказали о позиции Меркель по "гендерно-нейтральному" гимну

БЕРЛИН, 5 мар — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не считает нужным менять слова национального гимна на "гендерно нейтральные", заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

"Она крайне удовлетворена существующей версией", — сказал он, отметив, что Меркель "не видит необходимости вносить изменения" в текст.

Ранее издание Bild am Sonntag сообщило о проекте уполномоченного по вопросам равноправия полов министерства по делам семьи Кристин Розе-Моринг об изменении некоторых слов в национальном гимне. Так, вместо слово "отчизна" (Vaterland) предлагалось использовать слово "родина" (Heimatland), а вместо "по-братски" (brüderlich) — "смело" (couragiert mit Herz). Розе-Моринг ссылалась на аналогичные изменения в национальных гимнах Австрии и Канады.

Официальный представитель министерства по делам семьи ФРГ уточнил, что речь идет о "личной инициативе" Розе-Моринг.