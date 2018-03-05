СМИ узнали, за сколько Украина купила американские поезда

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Укрзализныця ("Украинские железные дороги") приобрела 30 локомотивов американской компании General Electric Transportation стоимостью 4,68 миллиона долларов каждый. Об этом сообщил Укрэксимбанк, который предоставил кредит на условиях лизинга, пишет Korrespondent.net.

В Укрзализныце отметили, что по факту один тепловоз обойдется Украине примерно в 3,5 миллиона долларов, так как около 800 тысяч долларов останутся в бюджете как НДС и почти 400 тысяч долларов — за счет локализации производства.

Укрзализныця и General Electric Transportation заключили в феврале контракт на поставку локомотивов и их долгосрочное техническое обслуживание.

После этого Петр Порошенко похвастался в Twitter достижениями в области торговых отношений с США, заявив, что у Украины теперь есть не только американский уголь и оружие, но и поезда. Подписчики политика пришли в недоумение и поинтересовались, президентом какой страны он является и когда же этот список пополнят американские зарплаты.

А когда будут американские зарплаты? — Сергей (@WR9wX4n64FBLDiJ) 23 февраля 2018 г.

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