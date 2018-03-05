Глава МИД Ирана поблагодарил Россию за "спасение репутации Совбеза ООН"

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россия спасла репутацию Совета Безопасности ООН, заблокировав проект резолюции по Йемену, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью газете "Этемад".

"Совет Безопасности должен быть благодарен России за то, что она не допустила того, чтобы репутация этого Совета повторно оказалась под угрозой", — сказал Зариф.

"Будучи благодарны России, мы в то же время чувствуем, что Россия как постоянный член СБ ООН своим вето помешала утверждению резолюции, которая в будущем будет восприниматься как резолюция, защищающая агрессора", — добавил глава МИД Ирана.

На прошлой неделе на голосование СБ ООН было вынесено два проекта резолюции в связи с истечением срока действия санкционного режима в отношении Йемена. Подготовленный Великобританией проект резолюции на год продлевал санкционный режим в отношении Йемена и мандат работы экспертов, которые следят за его соблюдением. В документе также "выражается озабоченность", что "оружие иранского происхождения" было ввезено в Йемен после введения эмбарго на поставки оружия. Также проект "самым серьезным образом осуждает атаки хуситов королевства Саудовская Аравия баллистическими ракетами".

Россия, которая обладает в СБ правом вето, выступила против документа. Также против проголосовала Боливия. Китай (постоянный член СБ) и Казахстан воздержались при голосовании. Россия, в свою очередь, предложила альтернативный проект резолюции по продлению до 26 февраля 2019 действующего санкционного режима и мандата комиссии экспертов в отношении Йемена. Документ был принят СБ ООН единогласно.