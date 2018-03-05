Макрон объяснил исход выборов в Италии проблемой с мигрантами

ПАРИЖ, 5 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Исход парламентских выборов в Италии стал результатом давления ситуации с мигрантами, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с главой правительства канадской провинции Квебек Филиппом Куйяром.

Трансляция заявления Макрона велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в сети Periscope.

"В мире, где мы живем, мы можем отстаивать хорошие идеи, но не можем делать этого в отрыве от сложного контекста. Италия, это неоспоримо, сегодня страдает от давления миграционной ситуации, под которым живет долгие месяцы", — сказал французский лидер.

Он добавил, что "Франция продолжит поддерживать Европу, которая защищает, Европу, которая полна амбиций".