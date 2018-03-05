В Харькове облили красной краской памятник УПА*

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. Неизвестные облили краской памятный знак бойцам Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в РФ) в Харькове, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления полиции Украины.

"На место происшествия выезжало руководство отдела и следственно-оперативная группа. Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Проверка продолжается", — заявили в полиции.

Украинская повстанческая армия* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА* действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА* становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

