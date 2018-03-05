В Польше украинца избили из-за его национальности

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В городе Вроцлав на западе Польши двое местных жителей напали на украинца из-за его национальности. Об этом сообщается в Facebook Центра мониторинга расизма и ксенофобии.

Инцидент произошел в трамвае. На странице организации опубликован кадр с камеры видеонаблюдения. Сообщается, что двое поляков сначала выкрикивали оскорбления в адрес мужчины, а затем избили его.

Полиция начала розыск злоумышленников. Свидетелей происшествия попросили связаться с сотрудниками Центра.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

В феврале сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, что дополнительно осложнило отношения между двумя странами.

*Экстремистская организация, запрещенная в России