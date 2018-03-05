Посольство США объяснило, почему Рыбка не может получить политубежище

МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Человек, который просит политическое убежище в США, должен находиться на территории этой страны, заявили РИА Новости в американском посольстве в Минске, комментируя информацию о соответствующем обращении гражданки Белоруссии Насти Рыбки.

"За пределами США можно обратиться за статусом беженца", — подчеркнули в дипмиссии.

При этом рассмотрением заявления занимается служба гражданства и иммиграции департамента внутренней безопасности.

"На информацию о лицах, обращающихся за политическим убежищем, распространяется действие закона об охране личной жизни", — добавили в посольстве.

В феврале полиция Паттайи арестовала десять человек, среди которых гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), восемь россиян, включая блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), а также один латвиец, за проведение нелегального "секс-тренинга". Им грозит депортация на родину.

Газета "Кхао Сот" сообщала, что через адвоката-иностранца задержанные передали письмо, адресованное посольству США в Бангкоке. В нем все десять человек попросили защиты. Телеканал RT уточнял, что речь идет о предоставлении политического убежища.

Сообщалось, что граждане Белоруссии не обращались к консулам своей страны за помощью, но дипломаты отслеживают ситуацию и держат ее на контроле.