В Италии подсчитали 98% бюллетеней на парламентских выборах

На одном из избирательных участков Рима во время парламентских выборов в Италии. 4 марта 2018

На одном из избирательных участков Рима во время парламентских выборов в Италии. 4 марта 2018

РИМ, 5 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Коалиция правоцентристских партий продолжает лидировать на выборах в обе палаты итальянского парламента, заявило МВД страны после подсчета 98% бюллетеней.

На выборах в нижнюю палату парламента правоцентристская коалиция из "Лиги", "Вперед, Италия" и "Братьев Италии" получает 37%. В верхней палате — сенате — правоцентристы набирают 37,5% голосов, уточнили в ведомстве.

Антисистемное "Движение 5 звезд" на выборах в палату депутатов и сенат лидирует как отдельная политическая сила, набирая 32,5% и 32,1% голосов соответственно, добавили в МВД. По итогам выборов 2013 года результат "Д5З" составлял 25,5%.

За ним идет левоцентристская коалиция и ведущая в ней Демократическая партия. Блок этих сил набирает 22,9% и 23% в верхнюю и нижнюю палаты национального парламента, отметили в МВД.

Почти завершившийся подсчет голосов подтверждает сценарий, при котором одна из политических сил Италии не имеет достаточного количества парламентских мандатов, чтобы претендовать на большинство в высшем законодательном органе и, следовательно, на право сформировать новое правительство страны.