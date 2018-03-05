Лукашенко назначил своего охранника министром спорта и туризма

МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром спорта и туризма сотрудника своей службы безопасности Сергея Ковальчука, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

"Глава государства назначил… Ковальчука Сергея Михайловича министром спорта и туризма", — говорится в сообщении пресс-службы.

С 2004 года Ковальчук являлся сотрудником Службы безопасности президента Белоруссии. Предыдущего главу министерства спорта и туризма Александра Шамко Лукашенко уволил, заявив, что он не предпринимал действенные меры по борьбе с коррупцией.

По решению президента Шамко был откомандирован для работы в министерство по чрезвычайным ситуациям, где ранее занимал должность замминистра.