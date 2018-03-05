В НАТО раскритиковали Московскую конференцию по безопасности

БРЮССЕЛЬ, 5 мар – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не считает Московскую конференцию по безопасности, которая пройдет 4-5 апреля, конструктивной платформой для диалога, заявил РИА Новости представитель альянса.

Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что на Московскую конференцию по международной безопасности приедут по меньшей мере 34 министра обороны, при этом в Армейских международных играх будут участвовать 35 стран.

"Мы получили приглашение на Московскую конференцию по безопасности, но мы не считаем ее конструктивной платформой для диалога", — сказал представитель НАТО.

По его словам, "НАТО привержена диалогу с Россией, чтобы ясно сообщать о позициях, снижать риски и увеличивать прозрачность". Он отметил, что НАТО "продолжает стремиться к конструктивным отношениям".

"В прошлом году мы провели три встречи Совета Россия – НАТО и мы в настоящий момент планируем следующую встречу", — заявил представитель альянса.