В НАТО раскритиковали Московскую конференцию по безопасности

БРЮССЕЛЬ, 5 мар – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не считает Московскую конференцию по безопасности, которая пройдет 4-5 апреля, конструктивной платформой для диалога, заявил РИА Новости представитель альянса.
"Мы получили приглашение на Московскую конференцию по безопасности, но мы не считаем ее конструктивной платформой для диалога", — сказал представитель НАТО.
По его словам, "НАТО привержена диалогу с Россией, чтобы ясно сообщать о позициях, снижать риски и увеличивать прозрачность". Он отметил, что НАТО "продолжает стремиться к конструктивным отношениям".
"В прошлом году мы провели три встречи Совета Россия – НАТО и мы в настоящий момент планируем следующую встречу", — заявил представитель альянса.