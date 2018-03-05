В Южной Корее отметили роль России в решении проблемы КНДР

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Роль России чрезвычайно важна для возобновления шестисторонних переговоров по ядерной проблеме КНДР, заявил на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым депутат Национального собрания Южной Кореи Чон Дон Ен.

"Для того чтобы решить северокорейскую ядерную проблему, нужно проведение не только переговоров между Северной Кореей и США, но и проведение шестисторонних переговоров. И для того, чтобы возобновить такие переговоры, очень важна активная роль России", — сказал Чон Дон Ен.

"Мы знаем, господин Косачев, что вы раньше были в Пхеньяне. Поскольку данный момент является поворотом в развитии ситуации на Корейском полуострове, я думаю, что либо вы, либо спецпосланник президента Владимира Путина должен посетить Пхеньян. Я хотел бы спросить вашего мнения по этому поводу", — добавил южнокорейский депутат.

Переговоры "шестерки" (Россия, США, Китай, КНДР, Южная Корея и Япония) были начаты в 2003 году в Пекине, но прекращены к 2009 году из-за противоречий сторон по вопросам, не имеющим прямого отношения к ядерной проблеме КНДР. Пхеньян неоднократно заявлял, что шестисторонние переговоры "умерли", однако представители других стран-участниц до сих пор продолжают консультации на двусторонней и многосторонней основах.