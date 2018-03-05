Эксперт оценил перспективы российско-итальянских отношений

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российско-итальянские отношения не претерпят радикальных изменений после прошедших в Италии парламентских выборов, считает профессор Института общественных наук РАНХиГС Джованни Савино.

"В Италии нет такого раскола в обществе, который мы наблюдаем в других странах, например в США, по отношению к России… Я думаю, что отношения с Россией не будут иметь радикальные изменения в следующих месяцах ", — сказал Савино в рамках дискуссии "Выборы в Италии: Европа продолжает меняться" клуба "Валдай.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони на государственные посты, эксперт пояснил, что по закону эту невозможно до 2019 года.

"Берлускони не может получить никаких государственных должностей до 2019 года. Почему такой сценарий обсуждается в российской прессе, я не знаю. Пока этот сценарий из-за закона нельзя реализовать", — отметил он.

МВД Италии после обработки 90% бюллетеней по выборам в нижнюю палату парламента — палату депутатов — сообщило, что правоцентристская коалиция лидирует, набирая 37% голосов. В рамках нее "Лига" на 4% опережает союзников по блоку из "Вперед, Италия" (17,9% и 13,8% голосов соответственно). Рост популярности "Лиги" по сравнению с предыдущими парламентскими выборами 2013 года оставил почти 14%. Антисистемное "Движение 5 звезд" на выборах в палату депутатов лидирует как отдельная политическая сила, набирая 32,2%. По итогам выборов 2013 года результат "Д5З" составлял 25,5%.

Данные по выборам в палату депутатов повторяют сценарий, складывающийся в верхней палате итальянского парламента — сенате. "Движение 5 звезд" по итогам обработки 90% бюллетеней получает там более 31,5% голосов. Лидером по числу полученных голосов остается объединенная коалиция правоцентристских сил, которая сейчас набирает на выборах в сенат почти 37,5% голосов.