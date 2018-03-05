Эксперт оценил перспективы российско-итальянских отношений

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российско-итальянские отношения не претерпят радикальных изменений после прошедших в Италии парламентских выборов, считает профессор Института общественных наук РАНХиГС Джованни Савино.
Отвечая на вопрос о возможном возвращении бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони на государственные посты, эксперт пояснил, что по закону эту невозможно до 2019 года.
"Берлускони не может получить никаких государственных должностей до 2019 года. Почему такой сценарий обсуждается в российской прессе, я не знаю. Пока этот сценарий из-за закона нельзя реализовать", — отметил он.
Данные по выборам в палату депутатов повторяют сценарий, складывающийся в верхней палате итальянского парламента — сенате. "Движение 5 звезд" по итогам обработки 90% бюллетеней получает там более 31,5% голосов. Лидером по числу полученных голосов остается объединенная коалиция правоцентристских сил, которая сейчас набирает на выборах в сенат почти 37,5% голосов.