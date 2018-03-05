Источник: Настя Рыбка после депортации может полететь в Минск через Москву

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Задержанная тайской полицией белоруска Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) в случае депортации может направиться в Минск транзитом через Москву, но конечный маршрут будет выстраиваться исходя из имеющейся логистики полетов, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее полиция Паттайи арестовала 10 человек, включая блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), за проведение нелегального "секс-тренинга". Среди задержанных была гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и один гражданин Латвии. Задержанные обвиняются в нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда. По закону им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф до 3 тысяч долларов, депортация из Таиланда в страну гражданства и внесение в черный список с запретом въезда в страну.

"В случае депортации маршрут будет выбран исходя из имеющей логистики полетов. Скорее всего, будет выбран вариант (рейса) из Москвы", — сказал собеседник агентства. Прямых авиарейсов между Таиландом и Белоруссией нет.

По словам собеседника, даже в случае выбора Ханоя "это будет просто еще один промежуточный транзитный пункт, так как прямого рейса из Вьетнама в Минск тоже нет, все равно будет Вьетнам – Москва — Минск". "В случае, если добавляется Вьетнам, то все сводится к Москве, в данном случае нет необходимости делать депортацию через Вьетнам", — отметил собеседник.

При этом он подтвердил, что согласно установленным процедурам билет по направлению в Белоруссию будет приобретен за собственные деньги гражданина. "Будет решение тайской стороны о депортации по направлению к Белоруссии как конечной точке, она может полететь как угодно в зависимости от ее финансовых возможностей и в зависимости от логистики полетов", — пояснил он, добавив, что никакого сопровождения не планируется, так как в данном случае речь идет об административном наказании.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что задержанные граждане Белоруссии не обращались к белорусским дипломатам за консульской помощью, но дипломаты отслеживают ситуацию и держат ее на контроле.