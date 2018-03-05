Источник: Настя Рыбка после депортации может полететь в Минск через Москву

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Задержанная тайской полицией белоруска Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) в случае депортации может направиться в Минск транзитом через Москву, но конечный маршрут будет выстраиваться исходя из имеющейся логистики полетов, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"В случае депортации маршрут будет выбран исходя из имеющей логистики полетов. Скорее всего, будет выбран вариант (рейса) из Москвы", — сказал собеседник агентства. Прямых авиарейсов между Таиландом и Белоруссией нет.
По словам собеседника, даже в случае выбора Ханоя "это будет просто еще один промежуточный транзитный пункт, так как прямого рейса из Вьетнама в Минск тоже нет, все равно будет Вьетнам – Москва — Минск". "В случае, если добавляется Вьетнам, то все сводится к Москве, в данном случае нет необходимости делать депортацию через Вьетнам", — отметил собеседник.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что задержанные граждане Белоруссии не обращались к белорусским дипломатам за консульской помощью, но дипломаты отслеживают ситуацию и держат ее на контроле.