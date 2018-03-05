В Армении мужчина "заминировал" АЭС, чтобы не платить за электричество

ЕРЕВАН, 5 мар – РИА Новости. Житель Армении сообщил о "минировании" Армянской АЭС из-за того, что ему пригрозили отключить электричество за неоплату — по факту ложного сообщения ведется следствие, сообщил в понедельник РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции республики Эдгар Джаноян.

"В воскресенье утром 49-летний мужчина позвонил в службу спасения МЧС "911", сообщив, что на АЭС произойдет взрыв. Информация об этом была передана в Мецаморский отдел полиции", — сказал Джаноян.

По его словам, "лжетеррорист" заявил выехавшим к нему оперативникам, что пошел на этот шаг, так как от него потребовали заплатить за потребленную электроэнергию, пригрозив в противном случае отключить электричество. По данному факту ведется следствие", — сказал представитель полиции.

Максимальное наказание за ложное сообщение об акте терроризма предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

Армянская АЭС, единственная в регионе, расположена возле города Мецамор (примерно в 30 километрах к югу от Еревана). Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй — в январе 1980 года. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения в декабре 1988 года, унесшего жизни 25 тысяч человек.

Долгосрочная программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2027 года, а в дальнейшем, поэтапный ввод в эксплуатацию новых ядерных блоков. Финансирование продления срока эксплуатации АЭС будет осуществляться за счет российского государственного экспортного кредита на сумму в 270 миллионов долларов и гранта в размере 30 миллионов долларов. В настоящее время совместно с госкорпорацией "Росатом" продолжаются работы по реализации программы продления срока эксплуатации второго энергоблока АЭС.