В Армении мужчина "заминировал" АЭС, чтобы не платить за электричество

ЕРЕВАН, 5 мар – РИА Новости. Житель Армении сообщил о "минировании" Армянской АЭС из-за того, что ему пригрозили отключить электричество за неоплату — по факту ложного сообщения ведется следствие, сообщил в понедельник РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции республики Эдгар Джаноян.
По его словам, "лжетеррорист" заявил выехавшим к нему оперативникам, что пошел на этот шаг, так как от него потребовали заплатить за потребленную электроэнергию, пригрозив в противном случае отключить электричество. По данному факту ведется следствие", — сказал представитель полиции.
Максимальное наказание за ложное сообщение об акте терроризма предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.
Долгосрочная программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2027 года, а в дальнейшем, поэтапный ввод в эксплуатацию новых ядерных блоков. Финансирование продления срока эксплуатации АЭС будет осуществляться за счет российского государственного экспортного кредита на сумму в 270 миллионов долларов и гранта в размере 30 миллионов долларов. В настоящее время совместно с госкорпорацией "Росатом" продолжаются работы по реализации программы продления срока эксплуатации второго энергоблока АЭС.