Посол России и замглавы МИД КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора в понедельник провел встречу с заместителем министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, на которой стороны провели обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове, сообщила российская дипмиссия в Пхеньяне на своей странице в социальной сети Facebook.

Сообщается, что вместе с российским послом во встрече приняли участие директора московского Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков, заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

"Состоялся обмен мнениями по складывающейся сейчас ситуации, на которую существенное позитивное влияние оказало участие официальной делегации и спортсменов КНДР в Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Выражена надежда на то, что "Олимпийское перемирие" продолжится, и его не смогут разрушить те, кому не по душе ослабление напряженности на Корейском полуострове", — говорится в сообщении российского посольства в КНДР.

В нем отмечается, что Александр Мацегора передал Цой Сон Хи, ранее занимавшей пост главы департамента Северной Америки МИД КНДР, поздравления с ее назначением на пост заместителя министра иностранных дел КНДР от замглавы МИД РФ Игоря Моргулова, посла по особым поручениям МИД России Олега Бурмистрова и от себя лично.

"С нашей стороны была выражена уверенность в том, что, благодаря дипломатическому опыту и богатым профессиональным знаниям, товарищ Цой Сон Хи добьётся больших успехов в своей работе, получит дальнейшее развитие российско-корейское взаимодействие в деле обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове. В ответ нас заверили, что в КНДР заинтересованы в углублении сотрудничества с Россией по внешнеполитическим вопросам, представляющим взаимный интерес", — отмечается в сообщении посольства.