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В мире

"Нафтогаз" потребовал компенсации за слишком дорогой газ из Евросоюза

Сюжет:
Ситуация на Украине. Март 2018 (72)
14:3805.03.2018
(обновлено: 15:11 05.03.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в КиевеВывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. Цена европейского газа для Украины в марте будет почти на 34 процента выше, чем стоил бы газ из России, "Нафтогаз" будет настаивать на компенсации "Газпрома" разницы в стоимости, уже направлено официальное уведомление об этом, заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Захарова прокомментировала покупку Киевом дорогого газа у Европы

"По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от "Газпрома" (после ее снижения в соответствии с решением Стокгольмского арбитража) на 33,9 процента. Вся эта переплата будет выставлена "Газпрому" для компенсации", — написал Витренко в понедельник в Facebook.

Он сообщил, что украинская сторона уже официально проинформировала бывшего контрагента о необходимости выплаты компенсации.

Также Витренко сообщил, что Киев первоначально рассчитывал на закупку газа в начале марта у России, потому что цена газа в Европе в эти дни была значительно выше и доходила до одной тысячи долларов за тысячу кубометров.

"Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта не осуществляются. В пятницу же "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит топлива в Стокгольмском арбитраже, объяснив это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для "Газпрома".

Транзит российского газа через территорию Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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По оценке "Нафтогаза", из-за сильных морозов на Украине в начале марта возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров. Их украинская госкомпания планировала закупить у "Газпрома"; после его отказа дефицит частично был перекрыт за счет импорта с европейского рынка, однако он сохраняется на уровне 10 миллионов кубов в сутки. В связи с этим Минэнерго Украины ввело до 6 марта ограничение потребления газа с целью экономии.

В распространенном ранее заявлении вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича говорилось, что сложившаяся ситуация между Россией и Украиной вызывает у Еврокомиссии опасения за транзит российского газа в Евросоюз через Украину. ЕК призвала Москву и Киев найти решение этой ситуации в рамках решения Стокгольмского арбитража.

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В мире
Комментарии
34 пользователя оставили 36 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
sizif8
Порошенко на весь мир объявил о газовой независимости Украины от России. Но, к сожалению, как и любое брехло, Порошенко не в состоянии обеспечить эту независимость и поэтому Россия, по своей инициативе помогает Украине обрести эту независимость.
14:40
05.03.2018
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Дмитрий Широков
Гы-гы-гы... а что компенсацию за Крым уже получили чо ли?
Ухо вам от селёдки )) и приспособу для закатывания губы )
14:47
05.03.2018
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