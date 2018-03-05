"Нафтогаз" потребовал компенсации за слишком дорогой газ из Евросоюза

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. Цена европейского газа для Украины в марте будет почти на 34 процента выше, чем стоил бы газ из России, "Нафтогаз" будет настаивать на компенсации "Газпрома" разницы в стоимости, уже направлено официальное уведомление об этом, заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

"По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от "Газпрома" (после ее снижения в соответствии с решением Стокгольмского арбитража) на 33,9 процента. Вся эта переплата будет выставлена "Газпрому" для компенсации", — написал Витренко в понедельник в Facebook.

Он сообщил, что украинская сторона уже официально проинформировала бывшего контрагента о необходимости выплаты компенсации.

Также Витренко сообщил, что Киев первоначально рассчитывал на закупку газа в начале марта у России, потому что цена газа в Европе в эти дни была значительно выше и доходила до одной тысячи долларов за тысячу кубометров.

"Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта не осуществляются. В пятницу же "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит топлива в Стокгольмском арбитраже, объяснив это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для "Газпрома".

По оценке "Нафтогаза", из-за сильных морозов на Украине в начале марта возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров. Их украинская госкомпания планировала закупить у "Газпрома"; после его отказа дефицит частично был перекрыт за счет импорта с европейского рынка, однако он сохраняется на уровне 10 миллионов кубов в сутки. В связи с этим Минэнерго Украины ввело до 6 марта ограничение потребления газа с целью экономии.

В распространенном ранее заявлении вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича говорилось, что сложившаяся ситуация между Россией и Украиной вызывает у Еврокомиссии опасения за транзит российского газа в Евросоюз через Украину. ЕК призвала Москву и Киев найти решение этой ситуации в рамках решения Стокгольмского арбитража.