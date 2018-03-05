В Бельгии задержали восемь человек, подозреваемых в терроризме

БРЮССЕЛЬ, 5 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Восемь человек задержаны в воскресенье в брюссельской коммуне Моленбек-Сен-Жан, а также в городах Герардсберген и Мехелен в бельгийской Фландрии в рамках антитеррористического расследования, сообщила в понедельник федеральная прокуратура Бельгии.

"При обысках у задержанных оружия обнаружено не было", — говорится в поступившем в РИА Новости пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что "это досье является расследованием, совершенно не связанным с терактами в Париже 13 ноября 2015 года и в Брюсселе 22 марта 2016 года".

По данным РИА Новости в правоохранительных органах, задержанные могли готовить теракты на территории Бельгии.