Пресс-секретарь Ренци не подтвердил его отставку с поста главы Демпартии

РИМ, 5 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь главы Демократической партии Италии Маттео Ренци не подтверждает информацию об его уходе с поста секретаря по итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов.

Ранее в понедельник агентство Ansa сообщило, что Ренци решил подать в отставку.

"Мы не располагаем такой информацией", — написал в своем Twitter пресс-секретарь Ренци Марко Аньолетти. По его словам, бывший премьер выступит в понедельник в 19.00 мск.

Левоцентристская коалиция незадолго до завершения подсчета бюллетеней получает около 23%, ведущая в ней Демократическая партия набирает 19% голосов.

МВД Италии после обработки 90% бюллетеней по выборам в нижнюю палату парламента — палату депутатов — сообщило, что правоцентристская коалиция лидирует, набирая 37% голосов. В рамках нее "Лига" на 4% опережает союзников по блоку из "Вперед, Италия" (17,9% и 13,8% голосов соответственно). Рост популярности "Лиги" по сравнению с предыдущими парламентскими выборами 2013 года оставил почти 14%. Антисистемное "Движение 5 звезд" на выборах в палату депутатов лидирует как отдельная политическая сила, набирая 32,2%. По итогам выборов 2013 года результат "Д5З" составлял 25,5%.

Данные по выборам в палату депутатов повторяют сценарий, складывающийся в верхней палате итальянского парламента — сенате. "Движение 5 звезд" по итогам обработки 90% бюллетеней получает там более 31,5% голосов. Лидером по числу полученных голосов остается объединенная коалиция правоцентристских сил, которая сейчас набирает на выборах в сенат почти 37,5% голосов.