Пушков назвал "три зоны" глубинных противоречий между Россией и Западом

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Противоречия между Россией и ведущими западными странами лежат не только в плоскости геополитики, но и в сфере внутриполитического устройства, а также ценностной идеологии, считает российский сенатор Алексей Пушков.

"У нас противоречия с ведущими западными странами… не только по вопросам геополитики, не только по Сирии, не только по Украине. Противоречия идут глубже. Я бы сказал, что это первая зона противоречий", — сказал Пушков, выступая на международном форуме "Вместе с Россией", который проходит в Москве 4-5 марта.

Вторая зона противоречий с ведущими западными странами — США, Великобританией, Германией и Францией — касается политической системы РФ, отметил сенатор.

"У нас у власти должны быть прозападные либеральные силы – вот чего они хотят. И они отчаянно ищут, так сказать, кандидата на такую позицию. Кандидатов мало, убедительных – вообще нет. И это вызывает не стремление понять и признать, что у России другая политическая реальность, а отторжение нынешней политической реальности", — сказал он.

Пушков отметил, что президент США Дональд Трамп, в частности, тоже не является представителем западных либеральных элит и вызывает по этой причине отторжение в Европе.

"И третья зона разногласий – это то, что я называю новыми ценностями, которые постепенно превращаются даже не в идеологию, а в некую религию западного мира. Я имею в виду приоритет, который даётся в защите сексуальных меньшинств, тема однополых браков", — сказал парламентарий.

По мнению сенатора, в Европе правит антихристианская идеология, в то время как в России укрепляются традиционные ценности, основанные на христианских.

"То есть мы развиваемся в разных парадигмах… И это порождает, я считаю, очень серьёзные и глубинные расхождения между нами и западным миром", — заключил он.