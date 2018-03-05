Дарья Картышова представит Россию на конкурсе "Мисс Земля"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Нижний Новгород" и одна из лауреаток конкурса "Краса России" Дарья Картышова представит страну на международном конкурсе красоты "Мисс Земля", который пройдет на Филиппинах осенью 2018 года. Об этом сообщили организаторы мероприятия "Мисс Нижний Новгород".

"Дарья стала лучшей в конкурсной номинации, впечатлив всех своей подготовкой, нарядами и дружелюбием", — отметили организаторы конкурса, на котором Картышева победила в 2017 году. Позже она получила почетный титул "Мисс Земля" на конкурсе "Краса России".

"Я очень рада, что мне представилась уникальная возможность поехать на мировой конкурс красоты. Я уверена, что мне удастся достойно выступить: я много лет занималась бальными танцами. Надо будет привести себя в идеальный порядок и вспомнить английский язык", — рассказала Картышова РИА Новости.

"Мисс Земля" — один из крупнейших конкурсов красоты, который ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой Организации Объединенных Наций. В нем участвуют самые красивые девушки планеты. Основная идея конкурса — привлечь внимание к защите окружающей среды и охране живой природы.