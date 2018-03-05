РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Дарья Картышова представит Россию на конкурсе "Мисс Земля"

14:1505.03.2018
(обновлено: 15:34 05.03.2018)
013854
© Фото : MISS EARTHДарья Картышова. АрхивДарья Картышова. Архив
© Фото : MISS EARTH

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Нижний Новгород" и одна из лауреаток конкурса "Краса России" Дарья Картышова представит страну на международном конкурсе красоты "Мисс Земля", который пройдет на Филиппинах осенью 2018 года. Об этом сообщили организаторы мероприятия "Мисс Нижний Новгород".

Победительница конкурса красоты Мисс Турция – 2017 Ытыр Эсен. Архивное фото
© AP Photo
Бывшей "Мисс Турции" грозит тюремный срок за твит, сообщили СМИ

"Дарья стала лучшей в конкурсной номинации, впечатлив всех своей подготовкой, нарядами и дружелюбием", — отметили организаторы конкурса, на котором Картышева победила в 2017 году. Позже она получила почетный титул "Мисс Земля" на конкурсе "Краса России".

"Я очень рада, что мне представилась уникальная возможность поехать на мировой конкурс красоты. Я уверена, что мне удастся достойно выступить: я много лет занималась бальными танцами. Надо будет привести себя в идеальный порядок и вспомнить английский язык", — рассказала Картышова РИА Новости.

"Мисс Земля" — один из крупнейших конкурсов красоты, который ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой Организации Объединенных Наций. В нем участвуют самые красивые девушки планеты. Основная идея конкурса — привлечь внимание к защите окружающей среды и охране живой природы.

Французы выбрали самую красивую девушку страны
© AFP 2018 / Guillaume Souvant Финал конкурса "Мисс Франция" прошел в городе Шатору - административном центре департамента Эндр. Жюри турнира возглавила обладательница титулов "Мисс Франция" и "Мисс Вселенная" Ирис Миттенар (на фото).Мисс Франция 2016, Мисс Вселенная 2016 и президент жюри Ирис Миттенар выступает во время конкурса Мисс Франция 2018 в Шатору, Франция. 16 декабря 2017 года
© AFP 2018 / Guillaume Souvant 
Финал конкурса "Мисс Франция" прошел в городе Шатору - административном центре департамента Эндр. Жюри турнира возглавила обладательница титулов "Мисс Франция" и "Мисс Вселенная" Ирис Миттенар (на фото).
© AFP 2018 / Guillaume SouvantПобедительницей конкурса стала "Мисс Нор-Па-де-Кале" Маёва Кук. Заветную корону она получила из рук Алисии Айлис, уроженки Французской Гвианы, обладательницы титула "Мисс Франция-2017".Победительница конкурса красоты Мисс Франция 2018 Маёва Кук
© AFP 2018 / Guillaume Souvant
Победительницей конкурса стала "Мисс Нор-Па-де-Кале" Маёва Кук. Заветную корону она получила из рук Алисии Айлис, уроженки Французской Гвианы, обладательницы титула "Мисс Франция-2017".
© AFP 2018 / Guillaume Souvant На звание "Мисс Франция" в этом году претендовали 30 девушек, представлявших 22 региона и восемь заморских территорий страны.Участницы конкурса красоты Мисс Франция 2018
© AFP 2018 / Guillaume Souvant 
На звание "Мисс Франция" в этом году претендовали 30 девушек, представлявших 22 региона и восемь заморских территорий страны.
© AFP 2018 / Guillaume Souvant "Мисс Нор-Па-де-Кале" Маёва Кук.Мисс Нор-Па-де-Кале Маёва Кук выступает во время конкурса Мисс Франция 2018 в Шатору, Франция. 16 декабря 2017 года
© AFP 2018 / Guillaume Souvant 
"Мисс Нор-Па-де-Кале" Маёва Кук.
© AFP 2018 / Guillaume Souvant "Мисс Реюньон" Одри Шан-Пао-Кан.Мисс Реюньон Audrey Chane-Pao-Kan выступает во время конкурса Мисс Франция 2018 в Шатору, Франция. 16 декабря 2017 года
© AFP 2018 / Guillaume Souvant 
"Мисс Реюньон" Одри Шан-Пао-Кан.
© AFP 2018 / Guillaume SouvantВ этом году конкурс проходил под лозунгом борьбы с сексуальным насилием.Участницы конкурса красоты Мисс Франция 2018
© AFP 2018 / Guillaume Souvant
В этом году конкурс проходил под лозунгом борьбы с сексуальным насилием.
© AFP 2018 / Guillaume Souvant "Мисс Шампань-Арденн" Сафиату Гюино.Мисс Шампань-Арденны Safiatou Guinot во время конкурсаМисс Франция 2018 в Шатору, Франция. 16 декабря 2017 года
© AFP 2018 / Guillaume Souvant 
"Мисс Шампань-Арденн" Сафиату Гюино.
© AFP 2018 / Guillaume Souvant"Мисс Реюньон" Одри Шан-Пао-Кан и "Мисс Бретань" Каролин Лемэ.Мисс Реюньон Audrey Chane-Pao-Kan и Мисс Бретань Caroline Lemee выступают во время конкурса Мисс Франция 2018 в Шатору, Франция. 16 декабря 2017 года
© AFP 2018 / Guillaume Souvant
"Мисс Реюньон" Одри Шан-Пао-Кан и "Мисс Бретань" Каролин Лемэ.
© AFP 2018 / Guillaume Souvant"Мисс Корсика" Ева Кола.Мисс Корсика Eva Colas выступает во время конкурса Мисс Франция-2018 в Шатору, Франция. 16 декабря 2017 года
© AFP 2018 / Guillaume Souvant
"Мисс Корсика" Ева Кола.
© AFP 2018 / Guillaume Souvant"Мисс Иль-де-Франс" Лизон Ди Мартино.Мисс Иль-де-Франс Lison Di Martino выступает во время конкурса Мисс Франция-2018 в Шатору, Франция. 16 декабря 2017 года
© AFP 2018 / Guillaume Souvant
"Мисс Иль-де-Франс" Лизон Ди Мартино.
© AFP 2018 / Guillaume Souvant Выступление на конкурсе британского певца Эда Ширана.Британский певец Эд Ширан выступает во время конкурса красоты Мисс Франция-2018 в Шатору, Франция. 16 декабря 2017 года
© AFP 2018 / Guillaume Souvant 
Выступление на конкурсе британского певца Эда Ширана.
© AFP 2018 / Guillaume Souvant"Мисс Франция-2018" Маёва Кук и обладательница второго места конкурса "Мисс Корсика" Ева Кола.Победительница конкурса красоты Мисс Франция 2018 Маёва Кук
© AFP 2018 / Guillaume Souvant
"Мисс Франция-2018" Маёва Кук и обладательница второго места конкурса "Мисс Корсика" Ева Кола.
/

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена