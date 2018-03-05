ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев рассказал РИА Новости, что попал под обстрел украинских силовиков в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
"Мы приехали на позиции батальона "Пятнашка" и попали под обстрел из минометов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать", — сказал депутат.
По его словам, обстрел велся с нескольких сторон.
"Я своими глазами видел, каково слово Киева и Порошенко", — отметил Журавлев.
Парламентарий порекомендовал Киеву выполнять договоренности и добавил, что факт атаки характеризует отношение украинских властей к своим обязательствам.
Сегодня в ДНР уже дважды обвинили силовиков в нарушении режима прекращения огня. Сообщается, что ВСУ из крупнокалиберного оружия обстреляли населенные пункты на юге Донецкой области. Кроме того, снайпер открыл огонь по снегоуборочной машине, которая расчищала дорогу в поселке Гольмовский на окраине Горловки.