Депутат Алексей Журавлев попал под обстрел силовиков в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (49)

Председатель Всероссийской политической партии Родина Алексей Журавлев на съезде партии в Москве. архивное фотоодина Алексей Журавлев

Председатель Всероссийской политической партии Родина Алексей Журавлев на съезде партии в Москве. архивное фотоодина Алексей Журавлев

ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев рассказал РИА Новости, что попал под обстрел украинских силовиков в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

Он отметил, что хотел убедиться в соблюдении перемирия, которое начало действовать в Донбассе с понедельника.

"Мы приехали на позиции батальона "Пятнашка" и попали под обстрел из минометов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать", — сказал депутат.

По его словам, обстрел велся с нескольких сторон.

"Я своими глазами видел, каково слово Киева и Порошенко", — отметил Журавлев.

Парламентарий порекомендовал Киеву выполнять договоренности и добавил, что факт атаки характеризует отношение украинских властей к своим обязательствам.

© Фото : страница Алексея Журавлева в Twitter Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев во время встречи с командиром интернациональной бригады "Пятнашка" в Донецке © Фото : страница Алексея Журавлева в Twitter Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев во время встречи с командиром интернациональной бригады "Пятнашка" в Донецке

Сегодня в ДНР уже дважды обвинили силовиков в нарушении режима прекращения огня. Сообщается, что ВСУ из крупнокалиберного оружия обстреляли населенные пункты на юге Донецкой области. Кроме того, снайпер открыл огонь по снегоуборочной машине, которая расчищала дорогу в поселке Гольмовский на окраине Горловки.