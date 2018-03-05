Тысячи домов в Великобритании после морозов остаются без воды и без света

ЛОНДОН, 5 мар – РИА Новости, Мария Табак. Тысячи зданий в Лондоне и в графстве Кент остались в ночь на понедельник без водоснабжения из-за прорыва труб вследствие морозов, сообщила британская водопроводная компания Thames Water.
Начало рабочей недели не способствует налаживанию ситуации: из-за повысившегося спроса, водопроводные компании предупреждают о слабом напоре воды и призывают население по возможности экономить ее.
В Лондоне ночью порядка 20 тысяч зданий остались без воды, из-за этого некоторые школы не открылись в понедельник.
В Шотландии, Северной Ирландии и на севере Англии все еще действуют предупреждения о повышенной опасности в связи с непогодой.
Железнодорожное движение по всей стране пока осуществляется с перебоями: на выходных большинство железнодорожных компаний призывали отложить все поездки, кроме самых необходимых, до будних дней, однако и сейчас многие поезда отменяются и задерживаются. Обледенение во время морозов на прошлой неделе стали причиной повреждения путей, составов и линий электропередачи.