Власти Ирака конфискуют имущество Саддама Хусейна и тысяч его соратников

БАГДАД, 5 мар — РИА Новости. Иракские власти поручили изъять имущество бывшего лидера страны Саддама Хусейна, свергнутого в 2003 году в результате вторжения США и их союзников, а также 4,2 тысячи его соратников и родственников, сообщила иракская Верховная комиссия ответственности и юстиции.
"Число включенных в список конфискации составило 4257 человек. Мероприятия происходят согласно положениям пятой статьи закона 2017 года. Комиссия передаст списки соответствующим органам", — сообщила комиссия.
Хусейн был казнен в 2006 году после признания его виновным по одному из ряда предъявленных ему обвинений в массовом убийстве иракских граждан. У Хусейна было четыре жены и пятеро детей — два сына и три дочери. Сыновья погибли в 2003 году в ходе операции США и союзников в Мосуле.