Власти Ирака конфискуют имущество Саддама Хусейна и тысяч его соратников

БАГДАД, 5 мар — РИА Новости. Иракские власти поручили изъять имущество бывшего лидера страны Саддама Хусейна, свергнутого в 2003 году в результате вторжения США и их союзников, а также 4,2 тысячи его соратников и родственников, сообщила иракская Верховная комиссия ответственности и юстиции.

Власти Ирака ведут борьбу со сторонниками прошлого режима и социалистической партии "Баас" на протяжении более десяти лет. В 2008 году на постоянной основе начала работать специальная комиссия по этому вопросу.

"Число включенных в список конфискации составило 4257 человек. Мероприятия происходят согласно положениям пятой статьи закона 2017 года. Комиссия передаст списки соответствующим органам", — сообщила комиссия.

Как отметили власти, в новый список вошел сам Хусейн, а также его дети, внуки, родственники, крупные чиновники и офицеры служб безопасности. Отмечается, что отслеживать получаемые средства должно будет министерство финансов Ирака.

Хусейн был казнен в 2006 году после признания его виновным по одному из ряда предъявленных ему обвинений в массовом убийстве иракских граждан. У Хусейна было четыре жены и пятеро детей — два сына и три дочери. Сыновья погибли в 2003 году в ходе операции США и союзников в Мосуле.